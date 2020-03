"Foldit" : et si un jeu vidéo collaboratif venait à bout du coronavirus ? Le jeu scientifique "Foldit" − Foldit

GAMING SANITAIRE – Des chercheurs de l’Université de Washington ont mis au point un jeu qui fait participer le public à la recherche sur le coronavirus. "Foldit" propose de comprendre le fonctionnement de la protéine du virus et de réfléchir à la meilleure idée pour annihiler ses effets. Et tout cela est basé sur des réflexions scientifiques. Explications.

La planète entière cherche actuellement une solution pour éradiquer le coronavirus qui se propage à grande vitesse sur tous les continents. Et si le jeu vidéo venait au secours des scientifiques ? C’est en tout cas l’idée d’une équipe de l’Université de Washington, à Seattle (Etats-Unis). Comme l’explique le site Kotaku, ces chercheurs se sont appuyés sur Foldit, un jeu informatique à but ludique et éducatif sorti en 2008. Il permet de "contribuer à d’importantes recherches scientifiques", expliquent ses concepteurs. Dans cette optique, il se base sur le repliement des protéines pour comprendre la structure de chaque séquence d’acides aminés et son fonctionnement. Un besoin "essentiel pour mieux cibler les médicaments", soulignent-ils alors que, fréquemment, le jeu permet de faire avancer la recherche sur une maladie ou une séquence problématique (cancer, sida, Alzheimer...).

Pour coller à l’actualité et étudier cela de plus près, l’équipe de l’Université de Washington a donc ajouté une extension concernant le CoVid-2019. Cette nouvelle partie dispose de sa fiche informative et incite les "joueurs" scientifiques à trouver une explication au fonctionnement du virus. "Ce virus appartient à la famille des coronavirus et est similaire à celui qui a provoqué l'épidémie de SRAS en 2002", est-il écrit. Dans ce casse-tête, il faut définir la structure de la protéine au cœur du coronavirus, trouver la façon dont elle se fixe aux récepteurs humains via ses pointes et se réplique. Les joueurs doivent ainsi concevoir une nouvelle protéine qui va se lier à la protéine de pointe du coronavirus afin de bloquer les liaisons et mettre fin à l’infection dans le corps.

Les profanes aussi efficaces et motivés que les scientifiques

Aucun vaccin n’existant, Foldit permet aux joueurs et scientifiques (surtout) de réfléchir ensemble à la manière dont on peut comprendre le fonctionnement du coronavirus, comment plier sa longue chaîne d’acides aminés en formes tridimensionnelles compactes pour la rendre moins efficace et stopper sa progression. Pour rappel, les protéines ne fonctionnent pleinement dans le corps humain que si elles se trouvent dans la bonne forme, permettant aux acides aminés de créer des réactions biochimiques. Un mauvais "pliage" peut aboutir à un problème de santé" (allergies, troubles neurodégénératifs…). Savoir comment la protéine se replie permettrait de comprendre les causes d’une maladie et de développer un médicament. "De bonnes compétences en visualisation sont un atout, mais les joueurs apprennent tout ce qu'ils ont besoin de savoir simplement en jouant. Et les biochimistes ont tendance à ne pas mieux performer que les profanes. Les gens excellent particulièrement sur les ordinateurs lorsqu'un problème de pliage nécessite un saut intuitif ou un changement de stratégie", avancent ses concepteurs qui se félicitent que plus de 200.000 personnes à travers le monde y jouent et tentent d’apporter une réponse "en faisant progresser les connaissances en biochimie". "C'est un nouveau type d'intelligence collective, par opposition à l'intelligence individuelle, que nous voulons étudier", conclut Zoran Popović, professeur et expert en infographie et animation, au magazine Nature.

Foldit - Covid-2019 : disponible sur PC, Windows et Linux (gratuit)- Plus d'infos sur le site de Foldit