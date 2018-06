Football Pen ou la solution pour écouter les matches sans se faire prendre

On vous a programmé une réunion à 17h ou l’école de votre petit dernier a décidé d’organiser sa fête et le spectacle de fin d’année au même moment que le match de Coupe du monde de l’équipe de France. Comment tout gérer ? Simplement avec le Football Pen.





Cette étrange création est le résultat d’un partenariat entre la radio allemande Radio.fr et l’agence de publicité Havas Düsseldorf. Cela ressemble à un stylo. Mais quand vous le mâchouillez, il vous permet d’écouter la radio et donc le match diffusé. Comment ? Par conduction osseuse. Ce procédé existe depuis très longtemps et fonctionne notamment avec les casques de la marque Aftershokz. Le son suit le tracé des os du visage par conduction jusqu’au conduit auditif. "Les ondes sonores court-circuitent l’oreille externe et l’oreille moyenne, et stimulent directement l’oreille interne", explique Radio.fr, ajoutant que cela est sans danger pour la santé.