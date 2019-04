Forces spéciales : des soldats à la pointe de la technologie

L'exécutif a promis l'augmentation du budget de la défense en 2019. Notamment, dans le domaine de l'équipement. Savoir s'adapter au progrès de son ennemi s'avère crucial dans l'art de la guerre. Un salon dédié aux forces spéciales vient de s'achever à Bordeaux. C'est l'occasion d'approcher le monde si secret des commandos et de voir sur quoi ils peuvent compter en terrain hostile.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.