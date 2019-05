Forfaits Navigo, tickets de métro : les titres de transport franciliens arrivent sur smartphone fin septembre

Les huit millions de voyageurs quotidien franciliens vont voir la technologie débarquer un peu plus dans les transports. Valérie Pécresse, en visite sur le salon Viva Technology, a en effet annoncé ce vendredi après-midi l'arrivée officielle des Pass Navigo et des tickets de transport sur smartphone pour la fin septembre. Il sera possible d'acheter et d'utiliser ses titres de transport par l'intermédiaire de son smartphone et d'utiliser l'appareil pour valider ensuite son accès.





Comme lors de la phase d'expérimentation, il faudra répondre à certains critères, au choix :





- Posséder un smartphone Samsung (Liste des modèles concernés ci-dessous). Le fabricant sud-coréen est le premier à avoir implémenté la technologie nécessaire, en plus de la technologie sans-contact NFC. Cela fonctionne avec n'importe quel opérateur.





- Etre client chez Orange/Sosh. Là, il sera possible de dématérialiser son titre de transport dans certains appareils Android compatibles NFC. A noter que les smartphones OnePlus, Nokia 8 et Google Pixel n'étaient pas inclus dans la phase de test. "Nous discutons avec Huawei pour ajouter leurs smartphones", ajoute Valérie Pécresse. "Nous espérons voir les discussions aboutir avant l'été. En revanche, je regrette qu'Apple ne nous rejoigne pas sur le projet. C'est dommage pour eux et surtout pour une région aussi touristique avec tous les visiteurs que nous avons."