Fortnite débarque sur Android... et inspire Call of Duty

Fort de leur nombre de joueurs grandissants et de leurs revenus qui donnent le tournis, Fortnite et PUBG vont sans doute bousculer le monde du jeu vidéo. De nombreux éditeurs sont tentés d’injecter dans leurs prochaines sorties ce nouveau mode de jeu multijoueurs en ligne qui fait tant d’émules. Premier à dégainer officiellement : Call of Duty.





Le prochain épisode de la célèbre franchise, baptisé Call of Duty Black Ops 4, s’est un peu plus dévoilé aux fans et à la presse cette semaine. Oublié le mode histoire qui permettait aux adeptes du jeu d’affûter leurs armes lors d’une campagne solo. Activision et Treyarch, le studio créateur du jeu, ont opté pour un mode appelé Blackout qui va mêler "combat nerveux et gameplay unique". Celui-ci proposera, en plus des lieux emblématiques des épisodes précédents, la plus grande carte jamais créée pour Call of Duty et des univers inédits. Mais le joueur pourra surtout incarner l’un des personnages emblématiques de la série Black Ops, pour jouer en solo ou en équipe, avec des véhicules terrestres, aériens ou marins.





Du renouveau sans doute bien venu pour une franchise mythique du jeu vidéo qui tendait à s’essouffler ces dernières années. Activision espère ainsi redonner un coup de boost à son jeu emblématique. Et pour attirer de nouveaux joueurs, l’éditeur américain s’est même associé à Blizzard Entertainment (qui lui appartient) afin de pousser son jeu sur sa plateforme Battle.net, où l’on retrouve tous ses titres compétitifs multijoueur en ligne dont les plus célèbres World of Warcraft, Overwatch ou Hearthstone.