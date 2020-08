Fortnite en bataille ouverte contre Apple et Google

C'est un coup de poker en deux temps qu'a joué jeudi Epic, éditeur entre autres de Fortnite, plus grand carton du jeu en ligne de l'histoire récente, et ses 250 millions de joueurs de par le monde. Dans la matinée, une mise à jour de l'application a dévoilé une fonction nouvelle : pour se procurer des V-Bucks, la monnaie virtuelle qui permet d'acheter des options dans le jeu, l'application propose un nouveau moyen de payer. À côté de l'achat direct par le biais de l'App Store d'Apple, Epic offre son propre paiement direct, pour des V-Bucks 20% moins chers qu'en passant par Apple.

Quelques heures plus tard, le couperet tombe, Apple retire l'application Fortnite de son magasin. Pas franchement surprenant : selon Apple, Epic a non seulement ajouté cette fonction de paiement interdite dans l'App Store, mais l'a fait sans lui soumettre la mise à jour. Mais le moins surpris de la sanction, c'est en fait Epic, et pour cause : la mise à jour de son application était bien un chiffon rouge agité devant Apple, mais surtout le premier étage d'une stratégie délibérée, et d'une opération semble-t-il préparée de longue date.

Sur le paiement, Epic s'étonne que la commission d'Apple sur les ventes et l'obligation d'en passer par son système de paiement ne concerne que les contenus numériques, les options, les achats à la demande, ou les abonnements par exemple. Les services du monde réel, même vendus exclusivement au travers d'une application, peuvent être facturés par tous moyens, sans passer par Apple et sans lui verser un centime, par exemple quand vous commandez une pizza, réservez une chambre d'hôtel, ou passez une commande sur une application de commerce en ligne. Ce ne serait donc pas, là non plus, un souci de sécurité.

Sur le fond, ce qu'Epic demande, ce n'est pas juste le retour de Fortnite dans l'App Store, mais rien de moins que la fin du monopole d'Apple sur la distribution de contenu et leur facturation sur les appareils qu'il fabrique. À l'argument d'Apple, qui explique garder le contrôle des applications installées sur iOS pour garantir la sécurité de ses utilisateurs, la plainte répond qu'Apple laisse les utilisateurs de Mac installer des applications par son App Store ou par eux-mêmes, et que cela semble convenir à tout le monde.

But avoué d'Epic : pouvoir déployer son Epic Games Store, son propre magasin d'application, sur iPhone et iPad. Une chose impensable à ce jour pour Apple, et un problème pour ce dernier : de plus de plus, le jeu vidéo va se vendre comme la musique ou la vidéo, en streaming, et à consommer par abonnement. C'est le cas pour Stadia chez Google, et pour le projet xCloud chez Microsoft, deux applications que vous ne verrez pas sur iOS, qui interdit toute app qui peut en héberger ou en distribuer une autre. Même Facebook en a fait les frais récemment, quand il a voulu héberger de petits jeux dans son application Messenger.

Une politique qui va vite devenir une sérieuse pierre d'achoppement pour Apple face aux régulateurs et aux autorités de la concurrence, surtout pour un Apple qui propose déjà avec Apple Arcade du jeu sur abonnement, même s'il ne s'agit pas de Cloud Gaming à proprement parler. Un blocage sur le jeu vidéo qui s'explique d'autant moins que, pour la musique et la vidéo, Apple ne demande par de droit de regard sur les contenus d'un Netflix ou d'un Spotify, ou sur les livres publiés par Amazon dans son application Kindle, entre autres exemples. On voit mal comment la position d'Apple pourrait rester tenable très longtemps.