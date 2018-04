Fortnite, PUBG : le phénomène "battle royale" qui rend fou les joueurs

Il n’en restera qu’un. Voilà un concept qui fait actuellement fureur dans le milieu du jeu vidéo grâce à deux titres qui drainent des millions et des millions de joueurs. PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) d’un côté, Fortnite : Battle Royale de l’autre. Le premier a ouvert la voie il y a un peu plus d’un an, bouleversant tout sur son passage avec une idée toute simple : 100 joueurs sur une île et il ne doit en rester qu’un. Dans ce jeu de tir en ligne où tout est permis, tout le monde s’élimine tandis que la carte se réduit au fur et à mesure. Un principe inspiré du film Battle Royale de Kinji Fukasaku (2000) et qui a donné son nom à ce nouveau style de jeu.





A l’origine de l’histoire de PUBG, il y a Brendan Greene, connu initialement sous le pseudo PlayerUnknown. Dans son coin, il met au point une évolution (mod) pour le jeu de simulation de combat ARMA2 qu’il baptise DayZ : Battle Royale et dans laquelle il faut être le dernier survivant. Il se fait repérer et embaucher par Bluehole en 2015 pour pousser un peu plus loin le concept. Ainsi naîtra, dès 2016, le développement de PUBG qui débute en fanfare sur Steam, la plateforme de téléchargement de jeux sur PC au printemps 2017.





Succès surprise malgré des problèmes graphiques et des bugs, plus d’un million de joueurs se connectent en même temps pour batailler, séduits aussi par des teasers misant sur un certaine humour. Le jeu se paie même le luxe d’une présentation lors de la conférence de Microsoft à l’E3 2017, le plus prestigieux salon du jeu vidéo. Le jeu n’est toujours pas sorti officiellement autrement qu’en beta ou accès anticipé qu’il cumule des dizaines de millions de joueurs avant de franchir un nouveau cap avec la sortie sur Xbox One mi-décembre dernier.