Free lance une Freebox Delta sans forfait télévision ni son Devialet

L’opérateur a visiblement revu sa copie –ou avait une autre offre dans sa manche en plus de la Freebox One (29,99 €/mois pour les 100.000 premiers abonnés). En début de semaine, Free a en effet lancé la Delta S, une Freebox sans le Player Devialet. Elle se compose donc d’un seul boîtier triangulaire blanc (le serveur) qui intègre toujours la Fibre 10 Go (ou DSL+4G en ADSL), d’un serveur NAS intégré, du pilotage de la maison connectée (compatible Somfy, Philips Hue, etc.) et du pack sécurité. La Freebox Delta S équivaut donc à une offre internet sans télévision. Pour la téléphonie, la prise a disparu. Mais vous pouvez utiliser un téléphone sans fil compatible DECT qui ne nécessite pas de raccordement filaire.





La Freebox Delta S est disponible à 39,99 € par mois (+ 49 € de frais de mise en service) quand la Delta affiche 49,99 € + 10 € pour le player Devialet. Un tarif discutable en raison des multiples services en moins de l’offre (dont les 7,99€ de Netflix ou la TV by Canal notamment), mais qui devrait séduire les plus technophiles en quête d’une box internet hautement performante.