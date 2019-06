Fréquences hors de prix, affaire Huawei : et si les futurs forfaits 5G étaient beaucoup trop chers ?

Six milliards et demi d'euros, plus de cinq cent tours d'enchères. Outre-Rhin, l'attribution des fréquences de la 5G aux opérateurs a été une saga longue et dramatique, un peu comme une tétralogie de Wagner. En Italie aussi, les enchères avaient coûté plus de six milliards d'euros aux opérateurs l'année dernière.





Un investissement qui n'est cependant que le ticket d'entrée, le début de l'histoire pour les opérateurs. Une sorte de jour 1 qui leur permet d'investir plus encore dans le déploiement du réseau proprement dit, en calculant au plus juste combien devront coûter les services et les forfaits supposés rentabiliser l'opération.