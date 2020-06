Fronde chez Facebook : la position de Mark Zuckerberg contestée par une partie de ses employés

Furibond, le président américain a annoncé dès le lendemain a signature d'un décret s’attaquant à une loi fondamentale de l’internet américain, la Section 230, qui offre aux plateformes numériques une immunité contre toute poursuite judiciaire liée aux contenus publiés par des tiers. Et leur donne la liberté d’intervenir à leur guise pour policer les échanges. De quoi relancer le débat sur le contenu des médias sociaux et leur régulation par les plateformes.

Fidèle à ses précédentes déclarations, Mark Zuckerberg a de son côté pris le parti de les laisser visibles, "après avoir hésité toute la journée", a-t-il expliqué. Dans un long post publié vendredi sur son profil, le patron de Facebook dit condamner à titre "personnel" la "rhétorique clivante et incendiaire" du président, mais n'entend pas supprimer les messages, au nom de la liberté d'expression et de l'intérêt du public à s'informer. "Je sais que beaucoup de gens sont mécontents (...), mais notre position est de faciliter le plus d'expression possible, à moins d'un risque imminent d'atteinte aux autres ou de dangers tels que décrits dans notre règlement."

Au cours des dernières années, Twitter et Facebook ont été contraints de mettre en place des outils afin de lutter contre les contenus dangereux (appels à la haine, harcèlement, etc.) et la désinformation. Cependant, à la différence du réseau social à l’oiseau bleu, le site de Mark Zuckerberg exempt les personnalités et candidats politiques de l'essentiel de ces mesures.