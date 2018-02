Fuite du code source des iPhone : un ex-stagiaire d'Apple à l'origine du vol

Quand on connaît la culture du secret qui règne chez Apple, les histoires de fuite ont toujours quelque chose d’aussi étonnant qu’irrationnel. On a connu la YouTubeuse qui avait publié une vidéo de l’iPhone X en main avant même sa sortie, à la cafétéria même des employés d’Apple. Cette fois-ci, la fuite a été plus grave et concerne le système d’exploitation maison.





Un code source iBoot d’iOS a été mis en ligne sur le site de programmation GitHub il y a quelques jours. Ce site référence les codes sources libres d’utilisation sur internet et fait le bonheur de chercheurs en vulnérabilité et de jailbreakers (personnes pouvant faire sauter les sécurités d’un appareil). L’entreprise de Tim Cook a néanmoins été obligée d’officialiser la fuite pour pouvoir obtenir le retrait du code source du site. Si le boss de la marque à la pomme n’a pas non plus paru plus inquiet que cela, c’est parce qu’il ne s’agit pas du code source d’iOS 11, dernière mouture du système d’exploitation des iPhone et iPad, mais d’une partie de celui d’iOS 9.3. "Un ancien code source datant d'il y a trois ans semble avoir été mis en ligne", a expliqué Apple, ajoutant que "de par sa conception, la sécurité de nos produits ne dépend pas de la confidentialité de notre code source."