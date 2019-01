Fusion des messageries de WhatsApp, Instagram et Messenger ? Ce que l'on sait du projet de Facebook

Avec la multiplication des réseaux sociaux, nous avons un nombre de plus en plus démesuré de contacts dispatchés dans notre nouvel environnement virtuel. Mais on ne se retrouve pas forcément tous sur toutes ces nouvelles agoras. Pas facile alors de parler à plusieurs quand on n’est pas sur le même réseau. Facebook l’a bien compris et envisagerait de solutionner le problème, selon le New York Times.





Propriétaire de WhatsApp, Instagram et Messenger, la firme de Mark Zuckerberg se retrouve avec autant de services de messagerie instantanée. Dans un communiqué rapporté par le journal américain, Facebook explique vouloir "créer les meilleures expériences de messagerie possibles" et qu'elles soient "rapide, simple, fiable et privée". Elle travaille donc à rapprocher les trois plateformes, avance le quotidien américain. Pas de fusion en vue, les trois réseaux sociaux garderaient leur indépendance. Mais, au sein d’un outil commun, il pourrait devenir possible de discuter avec un contact quel que soit le service sur lequel vous l’avez ajouté.