Galaxy 10, smartphone pliable : qu'est-ce que Samsung s'apprête à dévoiler le 20 février ?

Mais le très attendu appareil flexible, entre-aperçu fin 2018 lors de la conférence des développeurs de Samsung, ne devrait être que le "One more thing" ("Une chose de plus") de la présentation. Le Galaxy S10 sera donc bel et bien la star du jour. Et l’on attend jusqu’à trois déclinaisons du produit : entrée de gamme, modèle classique et variante plus grande. Un Galaxy S10 prêt pour la 5G pourrait aussi venir enrichir ce millésime 2019.