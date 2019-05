Galaxy Fold : la sortie du smartphone pliable de Samsung repoussée à juillet

La guerre ouverte entre Huawei et Donald Trump offre aussi une bulle d’air au géant sud-coréen, moins pressé de sortir son produit avant l’arrivée du Mate X, le smartphone pliable de son rival chinois. "Huawei ne pourra pas sortir son Mate X en juillet en raison des sanctions américaines. Samsung Electronics aura plus de temps pour lancer le Galaxy Fold", a confié un responsable de Samsung à Yna.





A LCI, nous avons eu l’occasion de passer plus de trois semaines avec la nouvelle innovation technologique de Samsung en main sans connaître le moindre souci à l’usage. Le Galaxy Fold est une première version, avec ses atouts (le double écran et des formats d’utilisation différents) et ses défauts (les applis ne sont pas toutes adaptées, la qualité de l’écran pas forcément optimale), de ce qui est incontestablement un pallier dans l’évolution du smartphone. Un produit qui s’apprivoise et qui crée ses usages avec son écran déplié proposant de multiples possibilités. Un premier pas plus qu’encourageant.