Game Chaingers : l’Unicef fait un appel aux dons en cryptomonnaie

Ethereum est une plateforme qui fonctionne de manière décentraliser. Les transactions sont validées par un réseau d’ordinateurs de particuliers ou de professionnels (les ‘mineurs’). Ces derniers sont rémunérés en ether pour mettre à disposition de la plateforme la puissance de calcul de leur carte graphique. C’est le minage et la clé du projet de l’Unicef, construit en partenariat avec l’agence de publicité BETC qui l’accompagne.





L’organisation humanitaire compte ainsi sur les joueurs qui feront tourner leur ordinateur tout en jouant et permettront ainsi le minage, et donc la levée de fonds en euros. Grâce à un logiciel à installer sur son ordinateur et à aller chercher sur www.chaingers.io pour que tout se mette en place. L’Unicef récoltera directement les ethers dans son portefeuille virtuel. Le solde peut être vérifié à tout moment par n’importe qui.





Mais les gamers ne sont pas les seuls à pouvoir faire des dons de cette manière. Toute personne utilisant son ordinateur peut le faire et sans contrainte. L’Unicef compte sur cette manière "gratuite et indolore" pour inciter au don qui ne coûte finalement qu'en énergie aux joueurs. Et l’opération tourne jusqu’au 31 mars.