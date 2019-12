Facebook reconnaît vous suivre à la trace même sans votre consentement

Vous pensiez pouvoir utiliser Facebook sans être repéré après avoir désactivé la géolocalisation dans votre profil ? Eh bien non, car la firme de Mark Zuckerberg se moque visiblement de votre avis : elle continue de collecter des informations sur le lieu où vous vous trouvez même quand vous l'avez refusé.

Facebook l’a lui-même reconnu. Le réseau parvient à récupérer vos données de localisation en permanence, pour des raisons de sécurité et à des fins publicitaires, a-t-il admis. "Même si quelqu'un n'active pas les données de localisation, Facebook peut tout de même déterminer en partie son emplacement grâce aux informations qu'il fournit à travers ses activités et ses connexions sur nos différents services", a indiqué le groupe dans une lettre adressée à deux sénateurs américains le 12 décembre dernier.

Les deux hommes, Chris Coons, sénateur démocrate, et Josh Hawley, élu républicain, avaient contacté Facebook il y a près d’un mois pour demander des comptes quant à la façon dont les données des utilisateurs étaient collectées. Ils faisaient notamment part de leur inquiétude sur "le niveau de contrôle que les paramètres laissent entendre" et que la plateforme pourrait ne pas offrir à ses inscrits. "Facebook admet", a confirmé Josh Hawley mardi, en partageant un tweet d'une journaliste de The Hill ayant publié les trois premières pages de la lettre.

"Même si vous désactivez l'option 'position', ils continuent de traquer votre emplacement pour faire de l'argent (en vous envoyant des pubs)", continue-t-il. "Pas de contrôle sur vos infos personnelles. (...) C'est pour ça que le Congrès doit agir".