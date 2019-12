Repas, musique, beauté, babysitter… les applis et sites qui peuvent sauver votre Réveillon du Nouvel An

DERNIÈRE MINUTE – Pas envie que votre réveillon du Nouvel An tourne au fiasco ? Il y a forcément l’application mobile qu’il vous faut pour régler les derniers petits détails. Gérer la nounou qui s’est décommandée, l’oubli de dernière minute, le retour de l’invité un peu trop alcoolisé ou bien le ménage du lendemain, on vous glisse des solutions.

2020 est en vue. Pour passer les dernières heures sereinement, il faut que l’ultime soirée soit au top. Mais vous n’êtes pas forcément prêts. Pas de panique ! Il y a des solutions dans votre smartphone ou votre ordinateur pour régler les derniers détails.Babysitter pour garder vos bambins à la dernière minute, rattraper les oublis du repas ou bien vous assurer que tout le monde rentre sereinement, il y a l’appli qu’il faut.

⚫ Réparer l’oubli repas de dernière minute

Glovo Il vous manque quelque chose pour le Réveillon ? Du pain, une bouteille de champagne, des fleurs, un cadeau, vos clés oubliées chez le coiffeur ? Un clic sur l’appli Glovo, une demande à remplir et c’est livré chez vous en moins d’une heure (Paris et Hauts-de-Seine uniquement pour le moment). Vous payez au sein de l’appli et vous pouvez suivre l’état de votre livraison -faite à vélo ou en scooter- grâce à la fonction géolocalisation en temps réel. Le service est disponible de 9h à 23h, 7 jours sur 7, et fonctionne pour des choses aussi différentes que la pharmacie, le fast-food (McDonald’s, Starbucks, Quick, Five Guys…), une commande dans un restaurant ou même vos courses chez Franprix. Prix d’achat et frais de livraison à partir de 3,90 euros - Disponible sur iOS et Android Boucherie Moderne Le repas n’est pas complet. Vous pouvez commander vos viandes, fromages, épicerie, vins, apéritifs et même le brunch du lendemain. Au choix : la livraison à votre domicile (Paris et proche banlieue) ou en click’n’collect directement à la boutique La Boucherie Moderne dans le 11e arrondissement de la capitale. Vous payez en ligne, vous choisissez l’heure de retrait ou de livraison (même dans la journée et début de soirée du 31 décembre !). Il est possible d’enregistrer sa carte restaurant Edenred pour régler. Plus d’informations et commande sur le site de la Boucherie Moderne.

La Boucherie Moderne − Boucherie-moderne

⚫ Se faire belle au dernier moment

Grâce à l’appli Wecasa, les décisions de dernière minute peuvent être satisfaites et vous serez tout en beauté pour ce soir. Car la prestation vient à vous. Il suffit de renseigner votre code postal (un peu partout en France), d’indiquer le service souhaité, si vous êtes un homme ou une femme et vous avez alors les créneaux disponibles qui s’affichent (entre 7h et 22h). Comptez de 29,90 € pour une coupe de cheveux jusqu’à 90 € pour un massage de 1h30, avec quelques extras pour les jours particuliers. A noter que depuis le site internet, il est possible de faire appel à une aide-ménagère (ménage et/ou repassage) pour 2h à 7h (tarif à partir de 24,90 €/heure, avec un crédit d’impôt de 50%). Prix : appli gratuite, service en sus - Disponible sur iOS et Android – Plus d’infos sur le site de Wecasa L’application de prise de rendez-vous Treatwell peut aussi vous venir en aide. Choisissez le soin qu’il vous faut et vérifiez autour de vous les instituts de beauté, salons de coiffure et autres endroits qui peuvent encore vous accueillir. Prix : appli gratuite, service en sus - Disponible sur iOS et Android

⚫ Alerte babysitter !

Créé en 2016 en groupe Facebook pour se recommander des babysitters, Baby Sittor est devenu un service qui se décline en appli mobile (iOS et Android). Elle permet aux personnes en quête de la perle rare de rejoindre un groupe localisé en France (Paris, Bordeaux, Nantes, Lille, etc.) et même dans le monde (Londres, Madrid, Bruxelles, New York, Luxembourg, Genève). Pour accéder à la plateforme, il est mieux d’être parrainé afin d’accéder à un réseau déjà sûr. Et certaines annonces proposent également d’embarquer les babysittors en périple pour garder les enfants. Les tarifs oscillent entre 8 et 10 euros de l’heure, en temps normal. Pour le Réveillon, il faudra compter environ 15 euros par heure. Prix : appli gratuite - Disponible sur iOS et Android - Tarif : à partir de 15 €/h

⚫ Pour avoir quelqu’un qui vous ramène si vous buvez trop

Boire ou conduire, il faut choisir ! A chaque soirée son même leitmotiv, et encore plus le Réveillon du jour de l’An. Pour être sûr que vous rentriez chez vous sans danger, l’application Saint-Bernard est là. Elle va vous permettre de faire appel à un chauffeur qui va vous raccompagner au volant de votre propre voiture depuis le lieu de votre soirée jusqu’à votre domicile. Et cela fonctionne partout en France, à un tarif unique 24h/24 et 365 jours par an. Vous pouvez aussi vous inscrire sur l’appli pour être celui qui raccompagne. Prix : appli gratuite, tarif de la course : 1,10 €/km quelle que soit l’heure – Disponible sur iOS et Android - Plus d’infos sur le site Saint-Bernard

⚫ Les bons comptes font les bons amis

Pour ne pas se prendre la tête avec les comptes entre amis le soir du Réveillon, il existe de nombreux services pour partager les frais. Pumpkin, startup lilloise, propose de gérer le remboursement de manière sécurisée et rapide, sans avoir besoin de donner un RIB ou faire un virement. Vous scannez votre carte bancaire avec l’appareil photo de votre smartphone. Les données sont cryptées et stockées. L’appli récupère votre carnet d’adresse et éventuellement vos contacts Facebook. Vous renseignez le destinataire du paiement ou de la demande, le montant, avec un message si vous le souhaitez, et c’est envoyé ! Pumpkin ne prend aucune commission. Prix : gratuit - Disponible sous iOS et Android

L’appli de paiement Circle Pay propose une solution clé en main. Vous créez votre groupe, vous ajoutez vos invités et vous pouvez alors tout gérer, du menu compilé à plusieurs au remboursement à effectuer, le tout via une messagerie façon WhatsApp. Et un rappel est même prévu pour les retardataires avec un petit mot personnalisé à lui glisser (GIF, emoji et photos inclus !). Vous pouvez transférer jusqu’à 200 € par semaine sans autorisation. Comme beaucoup d’applis de partage de frais, l’argent est réuni sur la plateforme Circle Pay (transfert gratuit). Vous pouvez ensuite faire un virement sur votre compte ou bien utilisez l’argent pour d’autres échanges. Les paiements peuvent se faire en euros, dollars ou livres sterling. Il n’y a aucune commission ni frais de change. A noter que la technologie Blockchain sécurise les transactions et qu’il est aussi possible de payer via iMessage sur iPhone. CIRCLE PAY – Prix : gratuit – Disponible sur iOS et Android

⚫ Parer les lendemains qui déchantent

Helpling : Après un réveil difficile, vous n'avez pas le courage de remettre la maison en ordre. Et là, vous réalisez qu’il vous faut une fée du logis de toute urgence. Allez la trouver sur Helpling. Vous pouvez choisir votre aide-ménagère parmi une sélection de profils répondant à vos critères (disponibilité, besoins, surface, animaux acceptés ou non, repassage, vitres, etc.). Le tarif est de 19,90 euros/h (abonnement à la semaine ou la quinzaine) à 24,90 euros/h (ponctuel). Le service bénéficie de la déduction d’impôt de 50% par la suite. Prix : à partir de 19,90 €/h – Disponible sur iOS et Android