God of War : 5 raisons de jouer au divin jeu vidéo de ce début d’année

On est plutôt habitué aux jeux vidéo mettant en scène des duos de potes, des héros solitaires, des bandes de hors-la-loi éventuellement ou au mieux des personnages accompagnés de leur animal. La relation filiale dans la sphère vidéoludique n’a que trop rarement été exploitée. Elle est ici au cœur de ce God of War qui voit pour la première fois l’un des héros les plus bourrus du catalogue montrer un peu plus d’humanité et de chaleur. Certes, avec un ton un peu musclé parfois et un côté taiseux prononcé quand Atreus est insouciant, susceptible, parfois trop enjoué ou désireux d’aller plus vite que la musique. Son père sait alors le rappeler à l’ordre et parfaire son apprentissage avec une bienveillance toute nouvelle.





Ce duo qui cherche à se comprendre et à se soutenir coûte que coûte n’est pas sans rappeler celui de circonstance composé de Joel et Ellie dans The Last of Us. Kratos, désormais barbu pour montrer qu’il a vieilli, ne veut rien laisser transparaître et, comme Atreus, on n’en apprend qu’au compte-gouttes des raisons qui l’ont poussé à finir au milieu de la forêt et sur les derniers interrogation de sa vie. A travers le royaume de Midgard, Atreus va découvrir la vraie nature de son père autant qu’il va comprendre le destin qui l’attend. Une ode à la filiation, aux liens du sang, au travail du deuil aussi et à la maturité à travers cette odyssée familiale et philosophique sur qui on est ou pourrait devenir.