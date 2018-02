Google aurait-il une console de jeux vidéo sous le coude ?

L'un des rares domaines dans lequel Google ne s’est pas encore lancé, du moins pas comme acteur de premier plan, c’est bien le jeu vidéo. Certes, le géant américain dispose sur son Play Store d’une offre de jeux mobiles. Mais c’est là sa seule incursion de près ou de loin dans un secteur extrêmement concurrentiel qui genère plus d'une centaine de milliards de dollars chaque année.





Selon le site The Information, Google aurait finalement décidé de s’impliquer un peu plus précisément dans le secteur vidéoludique. La société développerait ainsi une offre de streaming de jeux à la façon de ce que fait notamment Nvidia avec sa Shield -un boîtier TV… sous Android-, ou encore Shadow, le service français permettant aussi de jouer de manière dématérialisée. Le service, qui a pour nom de code Yeti, pourrait fonctionner via Chromecast, la clé multimédia de Google qui permet de diffuser sur votre téléviseur, via la prise HDMI et en wifi, le contenu se trouvant sur un appareil (ordinateur, smartphone, tablette, etc.), que ce soit des vidéos YouTube, des films, des séries, des flux multimédias ou bien des jeux vidéo.