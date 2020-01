Google dévoile Meena, un "chatbot" presque humain

Ils existent depuis des dizaines d'années, mais peinent toujours à convaincre. Eux, ce sont les robots conversationnels, les chatbots, ces logiciels plus ou moins intelligents, à mesure qu'ils deviennent capables de répondre à vos questions, de comprendre vos requêtes. On en trouve partout, en ligne, en première ligne du service client.

Ce que les chercheurs en intelligence artificielle de Google viennent de dévoiler, ce sont leurs travaux sur un chatbot qui ne serait plus spécialisé, un robot capable de parler de la pluie et du beau temps, de tenir compte d'échanges précédents, un robot généraliste comme doté d'une culture générale. Pour ce faire, le logiciel est allé lire les interactions, les bavardages d'humains véritables. Il a dû décoder des conversations accessibles sur les réseaux sociaux, un fichier de 340 gigaoctets de texte, six fois le volume écrit de Wikipedia. But avoué : faire grimper son score sur deux qualités très humaines.