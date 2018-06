Google lance officiellement YouTube Music et vient batailler sur le streaming musical

Apple, Spotify et Deezer peuvent se faire du mouron. Google a décidé de se jeter à son tour dans la bataille du streaming musical sur abonnement en lançant ce lundi YouTube Music. Et une promesse : en donner plus pour le même prix.





Pour cela, YouTube Music va s’appuyer sur l’énorme catalogue de clips vidéo disponibles, morceaux de musique, concerts, évènements, etc. "Un catalogue presque infini dans une application conçue pour la découverte musicale", à regarder en vidéo ou à écouter, pour un prix identique à celui de ses concurrents : le service YouTube Music Premium sera facturé 9,99 dollars par mois (9,99 € en France), accessible depuis une application mobile ou via un lecteur pour ordinateur, a expliqué YouTube sur son blog.





L’abonnement Premium permettra de supprimer la publicité sur les vidéos, d’écouter de la musique en arrière-plan pendant que vous effectuez une autre tâche, et même de télécharger les morceaux pour les écouter hors ligne. YouTube vient proposer une offre améliorée d’activités déjà réalisables sur YouTube, qui sert de plus en plus à un jeune public de "chaîne stéréo", expliquant en très grande partie l’explosion des compteurs de clips vidéo dont les titres les plus populaires atteignent de plus en plus facilement le milliard de vues, avec quelques contraintes liées parfois à la gratuité.