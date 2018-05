Google Lens arrive en France et va rendre vos photos plus intelligentes

La nouvelle intelligence artificielle de l’appareil photo va aussi pouvoir "lire" ce qu’il y a sur votre cliché et vous apporter des informations. L’IA de Google déchiffre chaque élément du cliché. Prenez la photo et vous pourrez alors connaître le nom du peintre de ce tableau, la race du chien, reconnaître un plat ou une ville. Plusieurs points vont apparaître à l’écran pour cibler un élément. Après l’avoir sélectionné, vous aurez la possibilité d’obtenir des informations depuis Google Search ou bien YouTube par exemple, partager les informations avec vos contacts. Cela fonctionne aussi pour la reconnaissance de texte. Google Assistant vous fournit ensuite des informations et un visuel si besoin. Le tout en temps réel.