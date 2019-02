Google met Molière à l'honneur dans un Doodle interactif

Ce 10 février 1673, Molière joue sur scène la première représentation de sa nouvelle pièce, Le Malade Imaginaire. C'est pour rendre hommage à cette 30e œuvre du célèbre dramaturge français que Google lui consacre un Doodle sur la page d'accueil de son moteur de recherche, ce dimanche.





Il y a 346 ans au Palais-Royal, Molière créait avec la Troupe du Roy cette pièce de théâtre mélangeant comédie, danse et musique. Le succès était au rendez-vous. Mais Le Malade Imaginaire sera aussi fatal à son auteur et créateur. Les trois premières représentations sont saluées par la critique et les spectateurs. La quatrième s'achèvera sur la mort de Molière sur scène, dans son fauteuil "de malade imaginaire" devenu tristement célèbre. Sur les planches, il incarnait alors Argan, ce personnage persuadé d'être malade sans prêter attention à la véritable bronchite chronique dont il souffrait et qui dégénèrera en pneumonie. Il s'éteint le 17 février, quelques heures après sa sortie de scène.