Google+ va mourir : un réseau social aux allures de ville fantôme qui était cœur de la stratégie de Google

On rembobine. L'histoire de Google+ débute en juin 2011. Lors d'une conférence à Los Angeles, le PDG de l'époque, Eric Schmidt, reconnaît que Google a manqué le virage "social" du web et qu'il a, à titre personnel, une part de responsabilité dans cet échec : "I clearly knew I had to do something and I failed to do it. (...) CEOs need to take responsibility. I screwed up" (en français, "Je savais clairement que je devais faire quelque chose, mais je n'ai pas réussi à le faire. Un PDG doit prendre ses responsabilités. J'ai merdé").





Google lance son service en France le 18 juillet de la même année. Pour se différencier de la concurrence, le réseau social s’appuie sur trois fonctionnalités. Les "cercles" : un système de groupes de contact, censés remplacer la liste d'amis de Facebook. L'utilisateur pouvait y indiquer les informations qu'il souhaitait partager avec chacun de ses groupes. Les "bulles" (en anglais, "hangouts"), chat vidéo pouvant réunir entre 2 et 10 personnes simultanément. Et les "déclics" (en anglais, "sparks"), système de suggestion et de partage de contenus par thèmes, semblable à la section "Recommandations" de Google Reader.