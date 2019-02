"Débathon" avec des ministres : c’est quoi la plateforme Twitch ?

Twitch est un site à grande audience chez les jeunes qui permet de diffuser ou de regarder en direct les parties de jeux vidéo, et de commenter ces vidéos en direct. Faire du jeu vidéo un sport à spectateurs, c'est tout le génie un peu fortuit de Twitch, né en 2011 et qui n'était à l'origine que la chaîne de jeux vidéo de la plateforme Justin.tv -qui a pour sa part disparu en 2014. Chaque mois, ce sont donc une quinzaine de millions de spectateurs qui se connectent à Twitch pour regarder les programmes en direct ou non de plus de deux millions de joueurs et producteurs en tout genre. En moyenne, à tout moment de la journée, ce sont plus d'un million de personnes qui sont connectées à Twitch en direct.





Il y a cinq ans, après une bataille d'enchères, c'est Amazon qui, pour un milliard de dollars environ, s'est finalement payé Twitch, un service de vidéo en direct qui manquait à son offre, et une communauté extrêmement active. On peut aujourd'hui y relier son compte Amazon Prime, pour profiter de contenus gratuits et pour rétribuer les producteurs de contenus grâce aux "Bits", une monnaie virtuelle qui sert de pourboire.