Grands, petits, blonds, frisés, déjantés… Snapchat ajoute des Bitmoji plus personnalisés

Il sera désormais possible de créer des stickers, des filtres géolocalisés ou encore des Friendmoji, représentant les avatars de vos amis et les vôtres, des Actionmoji (de vos actions), en réalité augmentée ou non. Vous pourrez notamment prendre un Snap de vous avec le Bitmoji d'Ed Sheeran vous chantant la sérénade…





Mais le plus intéressant dans cette mise à jour qui joue sur l'humour est ailleurs : une centaine de nouveaux attributs, de nouvelles coupes de cheveux, de nouveaux vêtements, des traits du visage, des accessoires, du maquillage… Et vous pourrez les mettre sur un avatar féminin ou masculin indifféremment. "Nous adorons les Bitmojis car ils ont un attrait émotionnel très personnel, montrant plus de 'vous', votre ressemblance, votre langage corporel ou s'adaptant au contexte autour de vous. Et tout cela ressortira dans vos échanges en ligne", s'enthousiasme une porte-parole de Snap.