Grève : pourquoi Waze, Google Maps et les autres n'arrivent pas à calculer votre heure précise d'arrivée

La circulation s'annonçait particulièrement difficile sur les routes d’Île-de-France ce lundi matin, avec la grève contre la réforme des retraites et la paralysie des transports en commun qui l'accompagne. Les automobilistes n'ont pas été déçus, d'autant que la situation a été aggravée par la pluie. Au milieu des bouchons, Waze, Google Maps et consorts n’avaient pas d’oreilles pour entendre les noms d’oiseaux s'échappant de la bouche des automobilistes, exaspérés de voir l'estimation de leur heure d'arrivée au travail inlassablement augmenter au fil du temps.

S’il y avait des grèves plus souvent, leurs prédictions seraient certainement plus pertinentes - Christine Buisson, chercheuse à l’Institut français des sciences et des technologies des transports.

Sur son site internet, Waze explique qu'en plus des informations remontées en temps réel par ses utilisateurs, ses prédictions se basent sur une synthèse de l’historique du trafic routier et de l'analyse prédictive. Le "floating car data" ("données de véhicule flottant", en français), qui existe depuis dix ans, consiste à collecter les données des utilisateurs de systèmes de guidage connectés – TomTom, Coyote, Waze, Google Maps, etc. – pour comprendre l’évolution du flux routier et obtenir des temps de parcours sur certains axes.

Sauf que les modèles de prévisions sur lesquels reposent ces services se retrouvent démunis lorsqu'ils sont confrontés à une situation exceptionnelle, comme ce fût le cas ce lundi. "Les systèmes de guidage connectés sont en effet très performants pour anticiper ce qui est prévisible, comme les heures de pointes, les départs en vacances, etc. En revanche, ils se révèlent inefficaces face à ce qu'ils ne connaissent pas. S’il y avait des grèves plus souvent, leurs estimations de temps de parcours seraient certainement plus pertinentes", explique Christine Buisson, chercheuse à l’Institut français des sciences et des technologies des transports (Ifsttar).