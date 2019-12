Grève dans les transports franciliens : sur Facebook, les usagers s'entraident

Résultat : sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux, des associations d'entraide citoyenne centralisent toutes les sources d'informations disponibles et les partagent en temps réel. C'est notamment le cas de "Plus de train", une page Facebook gérée bénévolement par Arnaud Bertrand, avec une trentaine d'autres personnes.

Chaque jour, neuf millions de Franciliens sont dépendants des transports en commun. Mais avec la grève à la SNCF et à la RATP, leurs déplacements sont devenus très compliqués. Certes, les sites et les applis des deux sociétés donnent des informations au jour le jour et les prévisions pour le lendemain. Mais ils sont parfois incomplets.

"On s’appuie déjà sur ce que la SNCF dit pour elle, sur ce que la RATP dit pour elle, mais aussi énormément sur les témoignages des usagers via les réseaux sociaux", explique Arnaud Bertrand à TF1. "Via Facebook et Twitter, nous avons plus d’une centaine de témoignages chaque jour. Et toute cette information, nous essayons d’en donner une synthèse. Par exemple, deux RER sont exploités par la RATP et trois par la SNCF. Ils sont tous en grève, mais pas forcément de la même manière ni pas forcément avec la même saturation à chaque fois".

Contrairement aux deux compagnies, Arnaud sait, lui, grâce aux retombées d’informations en temps réel, quand un train est saturé...