Grève du 5 décembre : covoiturage, coworking… la RATP s’associe à 32 start-ups pour faciliter les déplacements

Covoiturage, transports alternatifs, solutions de mobilité, parking… La RATP a notamment noué un partenariat avec 32 entreprises de mobilités et fournisseurs de services. Ces sociétés ont toutes répondu à un appel à candidature lancé fin octobre. Elles sont désormais référencées par catégorie sur le site de la RATP dans le cadre d'une offre "de services de mobilité complémentaires et des services hors mobilité".

Comment être sûr que les voyageurs qui s’aventureront le 5 décembre dans les transports en commun franciliens pourront le faire le plus sereinement possible ? Un véritable casse-tête pour la RATP depuis plusieurs semaines. Pour trouver un début de solution, la régie s’est attelée à mettre au point un plan d’information voyageurs pour envisager toutes les solutions.

Si vous préférez miser sur l’autopartage, des tarifs avantageux sont prévus pour la location de voiture sous forme de tarif unique et de remises sur la location ( Communauto, Getaround, Ubeeqo ). Les services de VTC Marcel, Heetch, Supershuttle et Kapten sont également partenaires de la journée ainsi que Felix (taxis-moto), qui offre -20% sur chaque course. Les vélos, trottinettes et autres autos en free-floating ( Zoov, Jump, Free2Move, Velib, Cityscoot, Lime …) vont proposer de leur côté du temps gratuit, un premier mois d’abonnement offert ou du crédit.

Si les solutions pour se rendre à son travail seront nombreuses, il n’est cependant pas sûr que tous les Franciliens puissent en profiter, entre délais d’attente à rallonge et options limitées dans le temps et le nombre à disposition. Alors la RATP a pensé à ceux qui voudraient travailler malgré tout, mais près de chez eux. Et pour cela, la capitale regorge notamment de lieu de coworking, ces espaces d’accueil calmes pour travailleurs, où l’on trouve aussi bien un bureau et une connexion internet que le matériel d’entreprise (imprimante, fax…), le tout dans une ambiance cosy. Wojo et Neo Nomad font ainsi partie des services annexes des partenariats RATP (journée offerte, remise sur le mois d’abonnement, etc.).

D’autres offres de services complémentaires sont proposées, de la réparation de vélo à l’acheminement de colis entre particuliers ou de la consigne bagage.