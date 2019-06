Haine sur internet : comment Facebook va collaborer avec la justice française

Sur le papier, la procédure est simple : face à un comportement répréhensible en ligne -que l'on parle de fraude, de terrorisme, de diffamation ou de pédopornographie-, un magistrat peut lancer une réquisition judiciaire auprès de tout opérateur télécoms ou service en ligne, au sens large. Cette demande d'information formelle consiste dans neuf cas sur dix à solliciter l'identité et les coordonnées d'un internaute, ou au moins ses informations de connexion. L'année dernière, les opérateurs télécoms français ont ainsi eu plus de 600.000 réquisitions judiciaires à traiter . Ce n'est d'ailleurs pas nouveau puisque la procédure existe depuis 2004. Et celui qui refuserait une requête pourrait encourir des sanctions.





Mais tout cela ne concerne que la France. Si Facebook a un bureau commercial à Paris, la société est bien de droit américain. Et c'est donc là que la machine se grippait, en tout cas jusqu'à maintenant. "On aime bien donner des leçons au monde entier", sourit Alexandre Archambault, avocat parisien spécialiste du numérique, "mais notre Code de Procédure Pénale n'est pas au-dessus des lois nationales." Si Facebook acceptait ainsi jusqu'ici de répondre en direct aux réquisitions judiciaires touchant au terrorisme ou à la pédopornographie, tous les autres sujets, comme les affaires de haine en ligne, empruntaient un chemin plus sinueux et bien plus long : celui de l'entraide judiciaire, un traité de coopération qui permet à un magistrat français de demander à la justice américaine de porter sa réquisition à bon port.