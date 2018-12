Piratage : attention, une redoutable campagne de phishing est en cours sur Facebook

Si malheureusement vous avez été piégé, rendez-vous tout d’abord dans l’onglet "aide", ensuite cliquez sur "sécurité du compte", puis sur "obtenir plus d’aide sur la sécurité du compte". Une seconde page s’ouvre, sélectionnez "confidentialité et sécurité" et cliquez sur "comptes piratés et faux comptes". Pour terminer, appuyez sur "Je pense que mon compte a été piraté ou qu’une personne est en train de l’utiliser sans ma permission" et suivez les instructions de Facebook.





En plus de votre compte, assurez-vous aussi qu’aucun logiciel malveillant n’a été installé sur votre appareil. Sur un ordinateur, il vous faut vérifier les extensions de votre navigateur (Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer) et supprimer celles qui vous paraissent suspectes. Sur un smartphone, vérifiez dans le menu des réglages qu'aucune application que vous ne connaissez pas n'a été installée à votre insu.