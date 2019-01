High-Tech : ces trois innovations (vraiment) utiles

C'était l'une des coqueluches du salon de Las Vegas : la valise intelligente, connectée, et autonome, un bagage cabine capable de vous suivre dans un aéroport, en utilisant votre smartphone comme une balise que la valise suivrait à la trace. À l'image, la surprise est totale, on se prend même à désirer un objet qui cache une surenchère technologique étonnante pour un simple bagage : roulettes motorisées, connexions sans fil, et surtout gestion du déplacement, capteurs et caméras pour éviter les obstacles et les voyageurs, c'est un peu comme si l'on avait mis l'essentiel d'une voiture autonome dans un bagage à main.





À y regarder de plus près, le vernis craquèle un peu. Non pas que ces valises, que l'on trouve chez trois startups, ne fonctionnent pas non, c'est surtout leur utilité réelle qui pose question. On doute d'abord de leur capacité à vous suivre efficacement dans des conditions réelles, dans une aérogare bondée un jour de grand départ, où il est déjà difficile de se frayer un chemin sa valise à roulettes à la main. Passons sur la gestion d'obstacles comme les marches, les escalators et le reste, le souci, c'est que vous allez devoir garder constamment un oeil sur votre super-valise pour vérifier qu'elle vous suit bien. À se demander si c'est elle qui est à votre service ou l'inverse. Et puis, à l'heure ou chaque kilo compte, il y a le poids de ces technologies : certaines valises pèsent plus de six à sept kilos à vide, quand nombre de compagnies ne permettent pas de dépasser dix à douze kilos en cabine. Fausse bonne idée, donc.