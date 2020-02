Grâce à des gants bioniques, le pianiste brésilien João Carlos Martin retrouve sa virtuosité

LE WE 20H

À l'aube de ses 80 ans, João Carlos Martin a pensé avoir mis un terme à sa carrière. Le pianiste brésilien était l'un des plus grands interprètes de Bach jusqu'à ce qu'une maladie musculaire et plusieurs accidents aient raison de ses facultés. Il y a une vingtaine d'années, cette dystonie focale, qui provoque des spasmes musculaires involontaire et touche notamment ses mains, le contraint à ne jouer que de la main gauche, puis peu à peu à n'utiliser que ses pouces n'ayant d'autre choix que de se tourner vers la direction d'orchestre.

Que le monde de la musique se réjouisse ! Il peut à nouveau nous faire profiter de son talent. Son salut vient alors d'un inventeur, Ubirata Costa, qui vient le voir un jour dans sa loge avec une paire de gants technologiques et l'espoir de lui redonner un peu de joie.

Mais les débuts ne sont pas tout de suite couronnés de succès. "Les gants ne fonctionnaient pas, mais je ne voulais pas être impoli, je l'ai invité à déjeuner", raconte Joao Carlos Martins. A partir de là, Ubirata Costa commence à travailler sur de nouveaux prototypes de ces gants qui associent du néoprène à des pièces imprimées en 3D. Grâce à à eux, appareillés et à un robot venu d'Europe chargé de tourner les pages des partitions, Joao Carlos Martins peut à nouveau espérer se consacrer à son art. En juin, le pianiste fêtera ses 80 ans et trois mois plus tard, il donnera un concert au Carnegie Hall pour le 60e anniversaire de sa première performance dans la prestigieuse salle new-yorkaise.