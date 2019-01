Les Gilets jaunes pourraient bientôt disposer de leur propre emoji

L’organisme américain prend en compte plusieurs critères pour valider un emoji, et notamment "le fait que le symbole en question soit reconnaissable et identifiable du plus grand nombre d'internautes à travers le monde", précise BFMTV. Le nouveau pictogramme pourrait être validé en mars prochain par le Consortium Unicode dans le cadre de la prochaine mise à jour Unicode 12.





Le design et la couleur (orange ?) du futur symbole ne sont pas encore tout à fait définitifs. Le Consortium Unicode laisse aux entreprises comme Apple, Google, Facebook ou encore Microsoft le champ libre pour les interpréter visuellement. Ces derniers les intégreront aux claviers virtuels de leurs smartphones et tablettes lors de prochaines mises à jour logicielles, qui devraient être déployés en septembre prochain sur nos smartphones.