High-tech : les indispensables de l'été

La Wonderboom 2 d'Ultimate Ears est faite pour les fans de musique. Il s'agit d'une petite enceinte portable dans laquelle on peut mettre de vrais tubes. Son atout, c'est sa résistance. Elle n'a pas peur des chocs, de l'eau et du sable. En clair, c'est l'enceinte de la plage. Par ailleurs, pensez à toujours mettre au fond de votre valise une trousse de connectique. Cédric Ingrand vous en propose une. Cette dernière comprend essentiellement un chargeur mobile, des prises, des câbles et un petit chargeur sans fil pour smartphones. Durant votre voyage, dotez-vous également du Protec Card. Connecté à votre smartphone, il vous averti au cas où vous auriez oublié votre carte quelque part. Pour les enfants, emportez votre Nintendo Switch. Désormais, vous pourrez doubler son autonomie grâce à un étui qui a été conçu dans ce sens. Enfin, n'oubliez pas les petits ventilo USB. Non seulement ils vont vous rafraîchir, mais ils vont aussi vous permettre de recharger votre téléhpone.