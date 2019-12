High-tech : quels gestes pour faire baisser votre empreinte carbone, et votre facture d'électricité ?

FRUGAL - Dans toutes les recommandations qui doivent limiter l'impact de vos objets high-tech sur votre consommation électrique mais aussi sur la planète, il y a celles qui donnent bonne conscience, et celles qui font la différence.

On ne le réalise pas toujours, mais au moment de se confronter à son empreinte carbone et au montant de sa facture d’électricité, la France a deux chances. D’abord celle de payer son électricité moins cher que ses voisins : le tarif réglementé du kWh est à 15 centimes d’euro chez nous, pendant qu’Allemagne et Belgique le payent le double ou presque. Surtout, si le nucléaire reste l’objet de débats passionnés dans lesquels nous n’entrerons pas, il a une qualité, massive : son empreinte carbone, quasi-nulle. De quoi rendre un peu hors sujet, au moins chez nous, certaines préconisations autour de la frugalité numérique. Ainsi, la différence de consommation électrique entre une série regardée en ligne en HD ou en 4K est de l’ordre du pouillème. Idem pour les fichiers stockés dans le Cloud, qui utilisent des réseaux et des serveurs bien plus efficaces en terme d’énergie que votre ordinateur à la maison. Mais, sorti des fausses bonnes idées, il y a des choses que vous pouvez tout de même faire au quotidien.

Eteindre sa box, quand c’est possible

Selon votre opérateur et le modèle de la box installée chez vous, votre connexion triple-play affiche une puissance électrique d’une dizaine de watts en moyenne. Les disparités sont grandes, selon que l’on mesure l’énergie consommée en fonctionnement, en veille ou dans le mode de “veille profonde” dont certains modèles disposent, passant sous la barre du watt/heure. En moyenne, cela veut dire que votre box consomme l’équivalent d’un réfrigérateur économe, ou de l’écran plat du salon s’il est frugal et récent. Il peut donc être intéressant de débrancher la box, mais le pouvez-vous vraiment ? Pas si sûr : d’abord parce que votre box ne sert pas que l’ordinateur, le smartphone ou la télévision, c’est aussi sur elle que se connectent vos enceintes intelligentes, et tous les appareils domotiques (chauffage, stores) que vous pouvez avoir chez vous. Autre problème épineux : si vous débranchez la box, cela rendra aussi votre téléphone fixe inopérant. Mieux vaut vous renseigner sur la présence et l’usage d’un mode de veille profonde sur votre box.

Chauffage, éclairage : mieux contrôler ses appareils

La fin de la vague du chauffage électrique et le passage des ampoules à incandescence à des technologies -LED, CCFL- à basse consommation ont fait beaucoup pour abaisser notre consommation électrique. Le home sweet home des années 2020 est par essence bien plus économe que celui des années 80. Mais on peut toujours faire mieux. Par exemple en contrôlant mieux son chauffage. En maison individuelle, vous pouvez connecter votre chaudière à un ou plusieurs thermostats intelligent, chez Nest ou chez le Français Netatmo. Eux sauront apprendre vos habitudes de vie pour régler la bonne température pour chaque pièce, baisser le chauffage quand vous partez travailler, et vous permettre de le couper à distance pendant les vacances ou en cas d'oubli.

Idem pour l'éclairage, le prix des ampoules connectées a singulièrement baissé ces trois dernières années, et là aussi, vous pouvez sans faire tout le tour de la maison les éteindre d'un clic, à distance.

Débrancher ses chargeurs

D'abord, réformons une idée reçue : non, votre smartphone n'est pas un gouffre énergétique, bien au contraire. Tous les constructeurs conjuguent leurs efforts pour produire des appareils de plus en plus frugaux, pour améliorer leur autonomie, un argument de vente toujours dans le tiercé de tête, avec le prix et la qualité des photos. Selon la taille de sa batterie et la fréquence à laquelle vous devez le recharger, votre smartphone peut vous coûter entre 30 centimes et 1,50€ environ d'électricité. Par an. Depuis quelques années, une directive européenne a limité à 0,5 Wh l'énergie utilisée par un chargeur quand il n'est pas connecté à un appareil. C'est très peu d'électricité consommée, mais s'il reste branché au mur toute l'année, et si l'on multiplie sa consommation par le nombre de chargeurs dans la maison, le total pourrait concurrencer vos dépenses d'éclairage. Le conseil vaut en fait pour tous les appareils électrique quand vous ne les utilisez pas. Un geste qui vous mettra aussi à l'abri d'accidents électriques et de risques d'incendie nettement plus coûteux.

Faire durer (tous) nos appareils connectés

En fait, l'avancée des technologies et le mix énergétique français font que nos usages du numérique ont un impact carbone très limité. Là où nous pouvons tous faire la différence, c'est au moment de l'achat. Comme le détaille Apple dans son bilan environnemental (document PDF), si la vie d'un iPhone de dernière génération entraîne des émissions de l'ordre de 80kg de CO2, l'usage du smartphone en représente moins d'un cinquième. Pour faire baisser l'empreinte carbone de votre vie numérique, le plus efficace consiste en fait à acheter moins de nouveaux appareils, moins souvent. C'est vrai pour le téléviseur, l'ordinateur portable, tout l'électroménager, toutes ces machines que l'on gagnerait à faire durer, quitte à les acheter plus cher. Le seul appareil à empreinte carbone nulle, c'est celui que l'on n'a pas à produire.