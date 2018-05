HomePod d’Apple : on a enfin la date de sortie en France !

Cette enceinte connectée cylindrique de 18 centimètres - au nom mêlant Home (maison) et la référence à l'iPod pour la musique - est le produit le plus original dévoilé par Apple depuis fort longtemps. "C’est une nouvelle expérience musicale magique d'Apple, avec des technologies audio avancées dans un design simple et beau, et tellement amusant à utiliser, expliquait Phil Schiller, VP senior en charge du marketing chez Apple. Nous pensons que les gens seront époustouflés par la qualité audio. L'équipe a travaillé pour donner à Siri une connaissance plus approfondie de la musique afin que vous puissiez demander à jouer n'importe quel morceau, de vos titres favoris aux dernières sorties, en disant simplement 'Hey Siri'".