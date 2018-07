HomePod : l’enceinte connectée d’Apple qui enchantera les amoureux de musique

Apple reconnaît avoir pris son temps pour concevoir son HomePod, en scrutant le marché et en s’appuyant sur ce que les gens attendaient réellement d’un haut-parleur intelligent. L’enceinte connectée met donc trois points en avant : la musique, les infos (la météo et les rappels en tête) et le contrôle de la maison. Et pour piloter tout cela, la marque à la pomme compte sur son assistant vocal intelligent Siri.

HomePod prend donc la forme d’une tour plus imposante que la concurrence (17 cm de haut, 14 cm de diamètre pour près de 2,5 kg). Le produit est élégant et design comme souvent chez Apple, disponible en blanc ou en gris sidéral. A l’intérieur, la firme de Cupertino a conçu son produit différemment de la concurrence. Le woofer (pour les basses) a été positionné tout en haut, au-dessus d’une rangée en couronne de six microphones. Les sept tweeters (pour les aigus) sont en bas. Cela permet d’avoir un son plus équilibré, avec une légère tendance à mettre en avant les basses. Si vous écoutez du hip-hop ou de la musique appuyant les basses, vous serez forcément comblés. A l’intérieur, Apple a mis la puce A8 qui équipait les iPhone 6 et 6 Plus.