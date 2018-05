Honor 10 : un smartphone looké et dopé à l'intelligence artificielle pour moins de 400 euros

Annoncé à partir de 399 €, le Honor 10 en a néanmoins sous le capot pour ce prix-là. Il s’appuie sur la puce la plus puissante conçue par Huawei (Kirin 970 octa-core - 4 x 2,36 GHz + 4 x 1,8 GHz), 4 Go de RAM (contre 6 Go sur le modèle vendu en Chine) et 64 Go ou 128 Go de stockage car aucun port microSD n’est prévu (mais il est dual SIM). L’autonomie devrait être bonne facture avec une batterie annoncée de 3400 mAh. Il est équipé d’un port USB-C et supporte la recharge rapide. Il peut ainsi récupérer 50 % d'autonomie en 25 minutes. Et il a gardé sa prise jack pour les écouteurs !





Une nouveauté fait aussi la force du Honor 10 et la marque n’a pas hésité à communiquer longuement dessus : le capteur d’empreinte placé à l’avant se fond dans l’écran. Plus d’espace tactile en surface, il est désormais matérialisé par des petits points et se situe sous la dalle. Un changement de design qui va aussi entraîner un changement de gestuel. Il ne suffit plus de poser son doigt sur le capteur. Il faudra désormais appuyer pour que le système fonctionnant par ondes puisse reconnaître et “lire” l’épiderme.