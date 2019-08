Honor 20 Pro : l'excellent compromis photo-autonomie-design à moins de 600 euros

Le Honor 20 Pro avance ses capacités en photo de nuit. Si elle est améliorée par rapport au Honor 10 ou au Honor View 20, elle n’est pas aussi bluffante que sur le Pixel 3 (ou même Pixel 3a) ou le P30 Pro. Dans les environnements en très basse lumière, la luminosité est boostée pour un meilleur rendu, mais parfois un peu trop selon les goûts, donnant un effet qui manque de “naturel”. Ce sera notamment le cas en utilisant le mode “Cliché nocturne” qui s’appuie sur la stabilisation optique (OIS) et celle assistée par l’intelligence artificielle (AIS), tout en nécessitant un certain temps de pause pour capter un maximum de lumière. Mais, dans l'ensemble, à ce prix-là, le résultat est plus que correct.





A l’intérieur, le Honor 20 Pro reprend la même recette que le Honor 20 avec le puissant processeur Kirin 980, le même que l’on trouve sur les Mate 20 Pro et le P30 Pro. Par rapport au Honor 20, il peut compter sur davantage de mémoire vive (8 Go de RAM) et pas loin de deux jours d'autonomie en utilisation classique (batterie de 4.000 mAh). Une débauche de capacités qui permettra au Honor 20 Pro d’être économe en énergie et de faire tourner plus fluidement les applis les plus gourmandes. Il mise d’ailleurs beaucoup sur son processeur puissant et sur sa technologie GPU Turbo pour séduire les adeptes du jeu mobile. Car tout est réuni pour rendre le tout plus agréable, sans surchauffe du smartphone !