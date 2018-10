VIDÉO - Honor 8X : un écran de 6,5 pouces et un appareil photo de haut vol à moins de 250 €

Et le Honor 8X en a aussi sous le capot : le puissant processeur Kirin 710 qui va radicalement optimiser le tout par rapport au Honor 7X. Il embarque notamment une batterie de 3.750 mAh qui permet de tenir 1,5 jour en utilisation intensive, soit 20% plus longtemps que le modèle précédent. Il peut compter sur 4 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage qui peuvent s'enrichir de 256 Go supplémentaires grâce au port microSD qui s'ajoute aux deux espaces dual SIM.





Niveau regret, il y a évidemment l'absence d'un port de charge USB-Type C (ici un simple port mini USB classique) ou la charge rapide qui commence à équiper cette gamme de prix. Mais l'engin dispose de la reconnaissance faciale et du lecteur d'empreinte digitale positionné à l'arrière. Et sa prise jack pour les écouteurs (fournis) est toujours présente. Pas de dernier Android 9 Pie, le Honor 8X mise toujours sur Android 8.1 avec la surcouche maison EMUI 8.2.