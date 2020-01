HP Elite Dragonfly : voici le premier PC portable en matériaux recyclés

Apple a ainsi lancé un MacBook Air et un Mac Mini composés d’aluminium recyclé à 100% et s'appuie aussi sur Daisy et Liam, ses robots désosseurs d’iPhone qui récupèrent de nombreux minerais et pièces des smartphones maison pour en refabriquer d’autres. Samsung vante pour sa part l'utilisation du plastique recyclé et son économie circulaire, de la production au recyclage des appareils. Microsoft est également lancé dans une course folle pour atteindre le zéro émission de carbone de sa production d'ici 2030.

A l’heure où la technologie est partout, en surnombre et en surconsommation, son impact sur l’environnement commence à poser question. Et les grands groupes, au cœur de la tourmente avec leur débauche de matériaux, réfléchissent de plus en plus à leur politique écologique.

Il faut dire que le groupe a multiplié les prises de décision pour toutes ses gammes, comme augmenter la part de matériaux recyclés (plastique et métal) ou éliminer le plastique à terme. Spécialiste de l’impression, HP a ainsi mis au point des systèmes d’impression neutre en carbone pour les particuliers. Il s’est aussi engagé pour des produits plus écologiques comme des encres à base d’eau. Une révolution écolo qui veut repenser et faire bouger l’industrie.

Un autre géant a décidé de faire savoir qu’il avait aussi la main verte. “Nous devons avoir une réflexion sur nos pratiques et répondre aux attentes d’une nouvelle génération”, reconnaît-on chez HP. Depuis 2019, l’entreprise américaine figure en tête du classement des entreprises les plus “responsables” publié par le magazine Newsweek .

Une philosophie qui trouve désormais son expression dans un nouveau produit : l’ordinateur portable Elite Dragonfly. Destiné avant tout au monde professionnel - mais en vente sur le site de HP à destination de tous les consommateurs-, ce Notebook a été conçu avec une majorité de matériaux recyclés. “Notre but était simple : penser à la planète et à la vie de bureau”, explique à LCI Clémentine Rivoal, en charge des gammes Notebook de HP. “Nous voulions aussi une structure globale plus réduite, plus légère et plus silencieuse, notamment lorsque vous tapez sur le clavier."

Voici donc le premier ordinateur portable conçu à partir de plastiques recyclés issus des déchets océaniques. Dans cette optique, HP a travaillé avec Next Wave, une organisation qui gère l’emploi en Haïti et permet la récupération, dans les océans. de plastique. Celui-ci est nettoyé, retraité et prêt à être réinjecté dans la conception des appareils. Il en résulte un ordinateur dont 82% des pièces mécaniques sont en matériaux recyclés. Les bords ultrafins de l’écran de 13,3 pouces sont à 75% composés de plastique recyclé. Son châssis et son clavier sont en magnésium recyclé à 90%. Cela lui permet d’être ultraléger (environ 1 kg) et extrêmement fin (16 mm). Les touches du clavier ont été composées à partir de 50% de plastique recyclé à base de DVD. Même les haut-parleurs peuvent compter sur 5% de matériaux récupérés dans les océans.