Trump en guerre contre Huawei : quatre scénarios de sortie de crise (ou pas)

En faisant de Huawei l'otage de sa négociation commerciale avec la Chine, Donald Trump a franchi un pas, probablement sans précédent dans l'histoire du commerce mondial. Ce n'est pas juste le marché américain qui est désormais interdit à Huawei, mais toute interaction avec une entreprise américaine, que ce soit comme fournisseur, client ou partenaire. Le moyen de pression est massif et vise, comme les sanctions précédentes, à forcer l'administration chinoise à s'asseoir à la table des négociations pour signer un nouvel accord commercial.





Pourtant, même aux États-Unis, la mesure ne fait pas l'unanimité. Et face à lui, Donald Trump ne devrait pas trouver que des Chinois, loin de là. Toute l'industrie high-tech -et une bonne partie de l'industrie tout court- s'inquiète notamment d'une vague de protectionnisme qui les laisserait sans alternative. Rares sont ceux dont les circuits de production et d'approvisionnement ne passent pas par la Chine. Autres acteurs : tous les opérateurs télécoms, Américains certes, mais aussi tous les autres, pour lesquels un Huawei qui ne serait pas en ordre de marche serait la cause presque mécanique d'un retard dans le déploiement de la 5G. Or celle-ci concentre aujourd'hui tous leurs investissements.