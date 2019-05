Huawei privé de Google : quelles conséquences si vous possédez un smartphone du constructeur chinois ?

Huawei pourrait ainsi se retrouver dans l’incapacité de faire tourner ses appareils. Il se murmure cependant que le géant asiatique travaillait dans le plus grand secret à son propre système d’exploitation. Mais il lui faudra pour cela trouver un store d’applications et celui qu'il a ébauché pour le moment ne lui permet pas vraiment fanfaronner. Outre celles de Google, d’autres applications issues d’entreprises américaines comme Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp et autres ne seront également plus accessibles . Et ne peuvent, de par leur statut, accepter de figurer dans cet éventuel store Huawei.





Bref, la firme de Shenzhen va sans doute opter pour la version open-source d’Android sans la suite Google de services et applications. C’est ainsi que sont déjà vendus les smartphones en Chine. Il faut alors aller installer tout le Play Store et les applis.