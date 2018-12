Noël - Idées cadeaux : des gadgets pour smartphone fun et utiles à moins de 50 euros

Vous connaissez un ou une tête-en-l’air ? Voici un cadeau qui pourra lui être d’une aide précieuse. Pour les distraits ou juste les désordonnés, Tile se charge de retrouver les objets perdus. Il suffit de glisser le petit module dans votre sac, de l’accrocher à votre clé ou de le laisser dans votre voiture. Sur l’appli, vous saurez toujours où il est grâce à la connexion Bluetooth et à l’appairage. Et si vous ne le trouvez pas, il suffit de le faire sonner. Le volume est assez fort et la portée a été rallongée (90 m). Et inversement, si vous avez perdu votre smartphone, en appuyant sur Tile, il se mettra à sonner pour se signaler. Vous pouvez souscrire un abonnement Premium pour des services supplémentaires (remplacement gratuit des piles, alerte intelligente vous avertissant si vous partez de votre domicile sans l’objet auquel est attaché Tile, partage de position avec d’autres utilisateurs, garantie étendue à 3 ans…).

Prix : 34,99 € - Disponible en blanc et noir