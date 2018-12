Il dupe la reconnaissance faciale de plusieurs smartphones à l'aide d'un visage imprimé en... 3D

La technologie de reconnaissance faciale permet de (dé)verrouiller, d’un simple regard, l’écran de son téléphone portable. L’appareil reconnait son propriétaire grâce à des algorithmes qui analysent en temps réel les traits du visage de son propriétaire. Ainsi, plus besoin de taper un code à six chiffres ou de poser son doigt sur le capteur d’empreintes pour faire apparaître la page d’accueil de l'engin et ses applications. Et il faut bien l’avouer : c’est assez pratique, surtout lorsqu’on a l’habitude de consulter son téléphone plusieurs fois par jour.





Mais qu’en est-il de la sécurité ? Bien qu’ils soient censés protéger votre vie numérique, la fiabilité des systèmes de verrouillage biométrique est encore loin d’être optimale. En voilà une nouvelle preuve, s'il en fallait... A l’aide d’un masque ultra-réaliste, conçu en silicone à partir d’une imprimante 3D, Thomas Brewster, un journaliste du magazine américain Forbes, s’est amusé à tester la fiabilité des systèmes de reconnaissance faciale de plusieurs modèles de smartphones haut de gamme parmi les plus vendus.