"Illectronisme" : pourquoi un quart des Français (et pas que les seniors) restent désemparés face au numérique

Selon l'étude, nous serions 19% à avoir, sur l'année écoulée, renoncé à faire quelque chose parce qu'il fallait utiliser l'internet. Rien à voir avec un défaut d'équipement, ces "abandonnistes" sont à peu près autant équipés que le reste de la population : plus de 60% d'entre eux ont un ordinateur portable ou un smartphone, la moitié un ordinateur fixe, 45% une tablette tactile. Peu d'explications à trouver dans la géographie, on bloque devant le numérique autant dans les villes qu'à la campagne. Seul l'âge est un marqueur plus visible : si les plus de 70 ans sont les moins connectés, "l'abandonnisme" touche 25% des 50-64 ans, contre 15% seulement des moins de 35 ans.