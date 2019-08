Images obscènes envoyées par Airdrop : comment se protéger des “cyber-flasheurs” ?

Si les arrestations sont rares, le phénomène n’est pas une nouveauté : Airdrop existant depuis 2011, la capacité d’envoyer des clichés vers un iPhone proche de soi ne surprend plus personne. Signe particulier de notre Japonais : il avait donc fait parvenir à sa victime, un homme de 34 ans, la photo d'une femme dénudée. Presque une curiosité tant l’Airdrop sauvage est d’ordinaire exhibitionniste, avec pour contenu de choix la "dickpic". Si le mot vous est étranger, disons qu’il s’agirait d’un selfie, mais entièrement concentré sur les mâles attributs de son auteur… faut-il vraiment vous faire un dessin ?





Les cas documentés d’exhibitionnisme via Airdrop sont légion, au point que la pratique a un nom, le “cyber-flashing”, et que les autorités s’en mêlent. Aux États-Unis, un conseiller municipal de New York a ainsi déposé cet hiver une proposition de loi locale qui veut punir ces envois non sollicités de 1.000 dollars d’amende et jusqu’à un an de prison. Le texte attend encore d'être voté. Plus près de nous, impossible d’avoir des chiffres sur ces échanges à sens unique. Mais si Twitter est un reflet de la pratique, alors elle existe bien et serait même plutôt courante.