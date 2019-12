Imprimante, appareil photo : notre sélection d'appareils connectés pour immortaliser vos souvenirs La photo instatanée fait son grand retour − DR

CLIC-CLAC - La photo instantanée connaît un regain d'intérêt et n'est plus réservée qu'aux nostalgiques des appareils Polaroid des années 1970-80. Des modèles plus modernes, connectés et fun ont vu le jour et devraient sans surprise trouver leur place au pied du sapin.

Tous ceux qui ont atteint la quarantaine se souviennent de ces Noëls, enfants, où il y avait toujours un parent ou un oncle pour immortaliser la soirée avec son appareil Polaroid. La photo instantanée -qu'on ne secoue pas !- qui apparaissait au bout de quelques minutes et les yeux ébahis face au procédé. Des décennies plus tard, la magie opère toujours, même, et surtout, sur les jeunes générations qui ont pourtant grandi avec le numérique et la photo stockée sur le smartphone. Pourtant, un regain d'intérêt pour la photo imprimée resurgit. Certes, elle est moins belle techniquement, joue de son côté "vintage". Mais l'effet d'impression immédiate fait toujours des merveilles quand on l'a en main. Et la petite touche de modernité connectée qui anime de plus en plus souvent appareil photo et désormais imprimantes portables n'est pas pour déplaire.

- Polaroid Lab : ce drôle d'appareil permet d'imprimer sur le format emblématique les photos de son smartphone en leur donnant un aspect vintage. Il faut pour cela passer par l'appli compagnon pour lui donner du style (Android et iOS). Vous posez votre smartphone sur l'appareil qui va "flasher" l'écran et imprimer la photo sur papier carré. Prix : 129,99 €

Le Polaroid Lab − Polaroid

- Fujifilm Instax Mini Link : c'est une mini-imprimante portative inédite. Elle se connecte en Bluetooth à votre smartphone ou tablette et va proposer deux modes d'impression... en fonction de sa position. Posée debout, elle imprime classiquement les photos envoyées depuis votre appareil via l'appli. Vous pouvez leur avoir rajouté des filtres, des effets, etc. et même imprimer depuis une vidéo. Le Mini Link peut également servir de déclencheur pour la prise de photo depuis le smartphone via le bouton de l'imprimante. Et vous pourrez même zoomer ou dézoomer selon votre mouvement de la main. Une fois basculée à l'horizontale, vous entrez dans un mode divertissement : partage avec vos amis présents pour faire des montages de plusieurs photos, dont un mode surprise d'impression à l'aveugle. Et pour parfaire le délire, un test de compatibilité en répondant à différentes questions et en s'appuyant sur une photo commune. La batterie intégrée est plutôt endurante (environ 100 tirages). Prix : 119 € - Disponible en rose, blanc ou bleu

L'Instax Mini Link − Fujifilm

- AFGA PHOTO Realipix Square S : appareil photo instantané ou imprimante, c'est au choix. Le Realipix Square S permet une impression par sublimation thermique (avec ou sans bordure) immédiate ou d'une photo de votre smartphone/tablette retravaillée via l'appli. Et au format carré digne d'Instagram ! Son avantage : il dispose d'un écran au dos pour voir ce que vous allez photographier. On aime aussi le miroir à selfie en façade pour bien se cadrer. L'appli apporte des options de personnalisation (filtres, stickers, cadres, etc.). Dans la même veine, Canon a sorti le Zoemini S (129 €) au format photo plutôt carte de crédit. Prix : 120 €

Le Realipix Square S d'AGFAPHOTO − AGFAPHOTO

Pour débuter avec un appareil instantané, vous pouvez opter pour le Fujifilm Instax Mini 9 (60 €) qui imprime immédiatement des photos au format rectangulaire (8,6 x 5,3 cm). Son format compact lui permet d'être bien pris en main facilement. En revanche, vous n'aurez pas accès à beaucoup d'options hors appareil. Les fans de la série Stranger Things auront peut-être envie d'opter pour la déclinaison du OneStep 2 i-Type de Polaroid, une version modernisées avec recharge via la prise USB du modèle iconique de la marque (129 €). Plus classiquement, mais connecté, le OneStep+ permet de multiples usages créatifs grâce à son appli Polaroid Originals.

Polaroid/Instax

Comptez de 8 à 12 € le paquet de papier photo pour impression.