Incendies en Australie : l'intelligence artificielle pourra-t-elle bientôt fournir une "météo des flammes" ?

Depuis des mois, de gigantesques feux de forêt se succèdent, en Californie, en Grèce ou plus récemment en Australie, provoquant des dégâts considérables sur leur passage et tuant des dizaines de personnes. Si les causes sont diverses et les intensités variables, une chose est sûre : le nombre de feux de forêt augmente et devrait continuer à augmenter. Notamment en raison du réchauffement climatique qui aggrave mécaniquement le risque d’incendie, rappelle à LCI Marc Pontaud, directeur du laboratoire de Météo-France.

Pour mieux épauler les soldats du feu sur le terrain, des scientifiques s’appuient sur la modélisation informatique et prévisionnelle permise aujourd’hui par les technologies d’intelligence artificielle. "L’augmentation de la puissance des ordinateurs aidant, il est désormais possible de décrire plus finement le processus en jeu dans le développement d’un incendie, à partir d’une multitude de données comme le vent, la température ou encore la densité de végétation", explique Marc Pontaud.